Dolar
14.68
Euro
16.22
Altın
1,922.67
ETH/USDT
3,483.50
BTC/USDT
46,232.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu.

Mehmet Sıddık Kaya   | 03.04.2022
Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 944'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Necibe Çifçi, eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Çifçi, bir evladının terör örgütü PKK tarafından katledildiğini, bir çocuğunun da dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Bu acıları HDP ve PKK bize çektiriyor. İki çocuğumu soframdan eksilttiler. Bir çocuğum mezarda, bir çocuğum da dağda. Oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.

Oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren anne Rahime Taşçı ise 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. 

Sonuna kadar eylemi sürdüreceğini dile getiren Taşçı, "3 senedir burada eylem yapıyorum. Oğlum yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. 9 senedir gözüm kapıda bekliyorum. Oğlum korkma gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini geçti
Kovid-19 ölüm oranları, influenzanın tarihsel evrimindeki gibi düşüşe geçti
Çin'de son 24 saatte 1506, Hong Kong'da 4 bin 475 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 374'e çıktı

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

Diyarbakır anneleri ramazanı da evlat nöbetinde karşıladı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Yeniden birliğin, dirliğin ve kardeşliğin sağlanmış olması her şeyden değerli

Doğu'da ecdat yadigarı camiler ramazana hazır

Doğu'da ecdat yadigarı camiler ramazana hazır
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Diyarbakır annelerini ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bizim birlik, dirlik, beraberlik içinde aşamayacağımız engel yok

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bizim birlik, dirlik, beraberlik içinde aşamayacağımız engel yok