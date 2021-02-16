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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduklarını söylerken, oğlu Mehmet'e kavuşmak için eylem yapan baba Salih Gökçe de "Oğlum gel, devletimizin şefkatli kollarına teslim ol." dedi.

Osman Bilgin   | 16.02.2021
Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

Diyarbakir

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 533'üncü gününde devam ediyor.

4 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Aziz için eylem yapan Güzide Demir, evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Demir, "13 çocuğumuzu katlettiler." dedi.

Demir, evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirterek, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

"Oğlum Aziz neredeysen gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil oğlum." diyen Demir, evladına kavuşmak istediğini aktardı.

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşmak için Ağrı'dan gelerek eylem yapan baba Salih Gökçe de, 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

"Bu ne dine ne de imana sığar." ifadesini kullanan Gökçe, oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini kaydetti.

Gökçe, "Bu çadırdan kalkmayacağım. Oğlum gel, devletimizin şefkatli kollarına teslim ol." şeklinde konuştu.

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