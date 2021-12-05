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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

Mehmet Sıddık Kaya   | 05.12.2021
Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 825'inci gününde devam ediyor.

İzmir'den 7 yıl önce 19 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Abdulkadir için Tekirdağ'dan gelerek eylem yapan Esmer Kaman, çocuğunu almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Oğlundan bugüne kadar hiç haber alamadığını ifade eden Kaman, HDP'ye tepkisini dile getirerek, "Bütün çocukları dağa götüren onlardır. Bütün anneler, onlara lanet okuyor." dedi.

Oğluna seslenen Kaman, "Oğlum ne olur geri dön. Orası senin yerin değil. Gel, güvenlik güçlerimize, polisimize teslim ol." diye konuştu.

Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylem yapan baba Necmettin Biçer ise evladını almadan gitmeyeceğini vurguladı.

Eyleme kararlılıkla devam edeceğini anlatan Biçer, dağa kaçırılan çocuklara seslenerek, "Gelin, devlete, güvenlik güçlerimize teslim olun. Ülkemiz büyük. Orada kesinlikle sizi kandırıyorlar. Gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun. Kızım, beni duyuyorsan, görüyorsan gel." ifadelerini kullandı.


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