Euro
8.64
Dolar
7.26
BIST 100
1,049.13
Altın
2,050.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Çiftçi: Oğlum, senin yerin orası değil. Kardeşin, PKK tarafından öldürüldü

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, "Oğlum Roşat, senin yerin orası değil. Kardeşin, PKK tarafından öldürüldü. Geri dön, askere ve polise teslim ol." dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 06.08.2020
Diyarbakır annelerinden Çiftçi: Oğlum, senin yerin orası değil. Kardeşin, PKK tarafından öldürüldü

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 339. gününe girdi.

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, bir evladının dağa kaçırıldığını, onu arayan diğer oğlunun ise 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce öldürüldüğünü söyledi.

Çadırın altında 339 gündür mücadele verdiklerini anlatan Çiftçi, evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu kaydetti.

"Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim"

HDP ve PKK'dan evlatlarını istediklerini belirten Çiftçi, "11 aydır bu çadırın altında mücadeleye devam ediyoruz. Buradan gitmeyeceğiz. HDP'den ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Bu çadırın altında yaz, kış, hastalık, çamur demeden bu mücadeleye devam ediyoruz. HDP'den çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Çocuğuna seslenen Çiftçi, "Oğlum Roşat, senin yerin orası değil. Kardeşin, PKK tarafından öldürüldü. Geri dön, askere ve polise teslim ol." dedi.

Oğlu Tuncay için eylem yapan Şevket Bingöl ise 6 yıl önce çocuğunun HDP tarafından kaçırılarak dağa götürüldüğünü dile getirdi.

Bugüne kadar evladından haber alamadığına işaret eden Bingöl, "Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Çocuklarımızı bunlardan alacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da riskli ülkelerden dönüşlerde Kovid-19 testi zorunluluğu cumartesi günü başlıyor
Bakan Koca 'sorumluluk' çağrısında bulundu
Dünya genelinde Kovid-19'a yakalananların sayısı 19 milyonu aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 871 bini geçti
Bakan Koca'dan salgın planlamasına ilişkin 14 ayrı videokonferans görüşmesi

Benzer haberler

'Oğlum, senin yerin orası değil. Kardeşin, PKK tarafından öldürüldü'

'Oğlum, senin yerin orası değil. Kardeşin, PKK tarafından öldürüldü'

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar sürüyor

Diyarbakır annelerinden Övünç: 11 ay oldu buradayım, 11 yıl da geçse buradan gitmeyeceğim

Diyarbakır annelerinden Övünç: 11 ay oldu buradayım, 11 yıl da geçse buradan gitmeyeceğim
Kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları Dicle Nehri'nde yoğunlaştı

Kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları Dicle Nehri'nde yoğunlaştı
Engelli kuzenler İŞKUR projesiyle hayalini kurdukları işe kavuştu

Engelli kuzenler İŞKUR projesiyle hayalini kurdukları işe kavuştu