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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Çiftçi: Devletimizin gücüyle inşallah tüm anneler evladına kavuşacak

Diyarbakır annelerinden Necibe Çiftçi, "Çocuklarımızı buraya getirmeden, bize teslim etmeden buradan gitmeyeceğiz. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle inşallah tüm anneler evladına kavuşacak." dedi.

Ömer Yasin Ergin   | 24.06.2020
Diyarbakır annelerinden Çiftçi: Devletimizin gücüyle inşallah tüm anneler evladına kavuşacak Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin / AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 296. gününe girdi.

6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, bir evladının dağa kaçırıldığını, bir oğlunun da terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğünü belirtti.

"HDP ve PKK bir oldu oğlumu dağa kaçırdı." diyen Çiftçi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre ara verdiği eylemine yeniden başladığını söyledi.

Çiftçi, "Çocuklarımızı buraya getirmeden, bize teslim etmeden buradan gitmeyeceğiz. Yaz, kış, hastalık bilmiyoruz. Onlar çocuğumu getirmeden buradan gitmeyeceğim. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle inşallah tüm anneler evladına kavuşacak." dedi.

Baba Ömer Tokay da 296 gündür evlat mücadelesi verdiklerini ifade etti.

Milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarına çağrı yapan Tokay, "Gelin bir ve beraber olalım çocuklarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım. Ey Avrupa Parlamentosu neredesiniz? PKK'ya, YPG'ye destek vereceğinize gelin bize destek verin. Anneler yaklaşık 10 aydır burada. Neden gelip yardımcı olmuyorsunuz? Oğlum gel askere teslim ol. Kurban bayramı yaklaştı, gel bayramı birlikte yaşayalım." dedi.

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