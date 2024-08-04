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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Çağmar: Devletimizin gücüyle oğlumu alacağım

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Mehmet Sıddık Kaya  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Diyarbakır annelerinden Çağmar: Devletimizin gücüyle oğlumu alacağım Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya - AA

Diyarbakır

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1798'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Sevgi Çağmar, 10 yıldır oğluna hasret olduğunu söyledi.

Oğlunun üniversitede okuduğu sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Çağmar, yaklaşık 5 yıldır oğluna kavuşmak için oturma eylemi yaptığını anımsattı.

Çağmar, şöyle konuştu:

"Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Mücadeleye devam edeceğiz. Devletimizin gücüyle oğlumu alacağım. Her gün, yaz, kış demeden çadıra geliyoruz. Buradan ayrılmayacağız."

Çağmar, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağırısında bulundu.

Anne Güzide Demir de oğlu Aziz'e kavuşmak için başlattığı eylemine kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Demir, şunları söyledi:

"9 senedir çocuğumdan ayrıyım. Çocuğumu çok özledim. Oğlumun gençliği ve hayalleri elinden alındı. Oğlum Aziz, sen gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol."

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