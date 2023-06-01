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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde, dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan Gülperi ve Esat Akdaş çifti, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Mehmet'e kavuştu.

Bestami Bodruk, Aziz Aslan  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla huzur ve güvenin tesisi için çalışmalar devam ederken, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında ise örgüt tarafından dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşülerek ikna faaliyetleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda ekipler, 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Mehmet Akdaş'ın ailesine kavuşması için çalışma yürüttü.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 28 yaşındaki Akdaş, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada, ailesine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetine 292. aile olarak katılan anne Gülperi ve baba Esat Akdaş, yıllar sonra kavuştukları çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü.

8 yıl sonra oğullarıyla yeniden buluşan Akdaş çifti, çok mutlu olduklarını belirterek güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Akdaş ailesinin evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 42'ye yükseldi.

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