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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Bingöl: Evladımı onlar için doğurmadım

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Osman Bilgin   | 28.08.2021
Diyarbakır annelerinden Bingöl: Evladımı onlar için doğurmadım Fotoğraf: Osman Bilgin / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 726. gününde sürüyor.

İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan Fatma Bingöl, evladının HDP tarafından kaçırıldığını, bu nedenle oğlunu HDP'den istediğini söyledi.

"14 yaşında kaçırdılar çocuğumu. Beynini yıkadılar. Günler geçmiyor. Ne yediğimiz ne içtiğimiz ne de uyuduğumuz belli. Fotoğrafına sarılarak yatıyorum. Oğlumu çok özledim. Hayatımızı mahvettiler." diyen Bingöl, çocuklarının kalem tutan ellerine silah verdiklerini belirtti.

Eyleme kararlılıkla devam edeceğini aktaran Bingöl, evladının peşini bırakmayacağını aktardı.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Bingöl, "Evladımı onlar için doğurmadım. Oğlumun gelmesini istiyorum. Dönsün evine." ifadelerini kullandı.

Oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın da ailelerin çocuklarını HDP'den istediğini söyleyerek, "HDP olmasa PKK da olmaz. Sonuna kadar eylemimize devam edeceğiz." dedi.

Aydın, 3 Eylül'de eylemlerinin 3. yılı olacağını, tüm Türkiye'yi eyleme destek çağrısında bulunarak, "Türkiye burada nöbette olacak. Herkes gelsin bize destek olsun. Muhalefet partilerine de sesleniyorum. Onlar da bize destek versin. Neden konu HDP olunca susuyorsunuz? Bazı muhalefet partileri HDP'ye destek vermemiş olsaydı şu an çocuklarımız gelmişti. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Neden bizim yanımızda değiller?" değerlendirmesinde bulundu.





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