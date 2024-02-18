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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Arslan: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

Mehmet Sıddık Kaya  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Diyarbakır annelerinden Arslan: Sonuna kadar mücadele edeceğiz Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya - AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1630'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'a duyduğu özlemi dile getirdi.

Arslan, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz, evlatlarımızı alana kadar buradan kalkmayacağız. Ne hakları vardı bu anneleri ağlatmaya? Evlatlarımızı bizden almışlar. 8 yıldır evladımı benden koparmışlar. Onun hasretini çekiyorum." dedi.

Anne Hatice Levent de evladının yolunu gözlediğini belirtti.

Kızı Fadime için oturma eylemi yaptığını anlatan Levent, "Fadime'mi almadan geri dönmek içimden bile geçmiyor. Fadime'mi alacağım. Ne hakları vardı çocuklarımızı dağa götürmeye? Yavrularımızı çok özledik." ifadelerini kullandı.

Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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