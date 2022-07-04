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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Arslan: Evladımı çok özledim

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmet Sıddık Kaya   | 04.07.2022
Diyarbakır annelerinden Arslan: Evladımı çok özledim Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya - AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi,1036'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızına kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

"Ne hakları vardı evlatlarımızı elimizden aldılar? Evladımı çok özledim. Burnumda tütüyor. Aysun'um bu bayramı da sensiz geçirmek istemiyorum" diyen Arslan, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden dağa kaçırılan oğlu İsa için gelerek eylemi sürdüren baba Abdulkadir Eslek de evladından 6 yıldır haber alamadığını belirtti.

Eslek, oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini dile getirerek, "Bütün çocuklarımız geri dönecek inşallah." ifadesini kullandı.

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