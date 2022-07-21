Dolar
17.72
Euro
18.03
Altın
1,710.78
ETH/USDT
1,558.20
BTC/USDT
23,055.00
BIST 100
2,511.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinde Üçdağ: Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim

Diyarbakır annelerinde Üçdağ, "Sonuna kadar eylemi sürdüreceğim. Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim. 8 yıl değil, 80 yıl da olsa buradan gitmeyeceğim." dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 21.07.2022
Diyarbakır annelerinde Üçdağ: Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya / AA

Diyarbakır

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1053'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan'a kavuşuncaya kadar eylemi sonlandırmayacağını söyledi.

Çocuğunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirten Üçdağ, 1053 gündür HDP il binası önünde evlat mücadelesi verdiklerini anlattı.

Üçdağ, "HDP ve PKK tarafından çocuğum kaçırıldı. HDP'den çocuğumu istiyorum. Çünkü kendileri suçludur. Onlar suçlu olmasaydı bir gün gelip açıklama yaparlardı. Sonuna kadar eylemi sürdüreceğim. Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim. 8 yıl değil, 80 yıl da olsa buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

Mevlüde Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de 9 yıldır evladını görmediğini belirtti.

Oturma eylemini evlatları için sürdürmekte kararlı olduklarını anlatan Ödümlü, "HDP ve PKK'dan evladımı istiyorum. 3 senedir Diyarbakır HDP il binasının kapısında bekliyorum. Burayı terk etmiyorum. Evladımın peşini bırakmıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MGK Bildirisi: Yunanistan'ın karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesi kabul edilemez
Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Beşir Derneği 560 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı
Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinde Üçdağ: Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim

Diyarbakır annelerinde Üçdağ: Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim

Muşlu aileler evlatları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlat nöbetinde

Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlat nöbetinde