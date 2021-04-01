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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri ve Siirt'ten gelen STK'lardan 'Teröre Lanet' yürüyüşü

Diyarbakır anneleri ve Siirt'ten gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri "Teröre Lanet" yürüyüşüyle, çocuklarını dağa kaçıran terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Aziz Aslan,Mehmet Sıddık Kaya   | 01.04.2021
Diyarbakır anneleri ve Siirt'ten gelen STK'lardan 'Teröre Lanet' yürüyüşü Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 577'nci gününde sürüyor.

Aileler kendilerini ziyaret için Siirt'ten gelen, aralarında bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu 70 kişilik grupla Şanlıurfa Bulvarı Tesisler Kavşağı'nda buluştu.

"Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Kürt Türk kardeştir, HDP kalleştir" sloganlarının atıldığı yürüyüşte, anneler de "Çocuklarımızı istiyoruz", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Siirt anneleri Diyarbakır annelerinin yanında", "Terörü bitirecek olan analarımızın yiğit yürekleridir", "Artık yeter söz annelerin", "Ha HDP ha PKK" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde son buldu.

"Tehdit ve baskılara rağmen direnişinizi sürdürerek büyük destan yazdınız"

Ailelere destek için gelen grup adına açıklama yapan Siirt Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Aydın, Hacire annenin bir kıvılcımla başlattığı onurlu eyleme ses olmak, Diyarbakır annelerinin şanlı direnişine destek sunmak için geldiklerini söyledi.

Aydın, yıllardır bebek, çocuk, kadın, öğretmen, polis, asker demeden kan döken terör örgütü PKK'nın korkutarak ve kandırarak dağa kaçırdığı binlerce çocuğun feryadı olan annelerin Diyarbakır'daki anlamlı direnişinin ülkedeki 83 milyonun ortak sesi olduğunu dile getirerek, "Bu feryadın görmezden gelinmesi, bu sese kulak verilmemesi, evlat hasretiyle yanıp tutuşan bu annelerimize destek verilmemesi mümkün değil. Tüm STK'ların, insan hakları savunucularının, aktivistlerin, sanatçıların, aydınların, gazetecilerin ve siyasetçilerin Diyarbakır annelerinin yanında yer alması artık insani ve vicdani bir mesuliyettir." ifadelerini kullandı.

"Bilinmelidir ki çocukların yeri dağlar değil, annelerinin yanı ve okullarıdır. Çocukların ellerinde silah değil, kitapları olmalıdır." diyen Aydın, hiçbir gücün ülkedeki kardeşliği bozamayacağını vurguladı.

Aydın, Diyarbakır annelerinin kutlu bir direniş başlattığına işaret ederek, herkese düşen görevin bu direnişe destek vermek olduğunu aktardı.

Oturma eylemi yapan annelere ve evlatlarına seslenen Aydın, şöyle konuştu:

"Tüm tehdit ve baskılara rağmen bu direnişinizi sürdürerek büyük bir destan yazdınız. Tarih, sizleri ve teröre meydan okuyan bu kutlu direnişinizi büyük bir saygı ile yazacak. Hiç korkmadan terörün gerçek yüzünü gösterdiniz. Çocuklar, annelerinizin sesine kulak verin. Sizi piyon olarak kullanmak isteyenlere fırsat vermeyin. Kanınızdan beslenmek isteyen canavarları iyi tanıyın. Devletimizin şefkatine güvenin ve sıcak yuvalarınıza dönün."

Aydın, Diyarbakır annelerinin hesap sorduğunu, "teröre geçit yok" diyerek, çocuklarını istediğini belirtti.

"Diyarbakır anneleri terörü yenecektir"

Grupta yer alan İçişleri Bakanlığı Müşaviri Fevzi Sevgili de Diyarbakır annelerinin halkın, aziz milletin vicdanı olduğunu belirtti.

"Diyarbakır anneleri terörü yenecektir." ifadesini kullanan Sevgili, şunları kaydetti:

"Diyarbakır anneleri asla yalnız olmayacak, her zaman başımızın üzerinde yerleri olacaktır. Bütün desteğimizle var gücümüzle yanlarında olacağız."

AK Parti Siirt Kurucu İl Başkanı Mehmet Şefik Erden ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da PKK ve bütün terör örgütleri ile canlarını ortaya koyarak mücadele edeceklerini dile getirerek, "Diyarbakır anneleri bu kutlu direnişle Türkiye'yi ayağa kaldırdınız. Bunların iç yüzünü gösterdiniz halkımıza. Buradan onları kınıyorum." dedi.

Erden, ailelerin en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

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