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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri oturma eylemini sürdürmekte kararlı

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Damlanur Teyhun, Aydın Arik  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Diyarbakır anneleri oturma eylemini sürdürmekte kararlı Fotoğraf: Aydın Arik/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1337'nci gününde devam ediyor.

Kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek eylem yapan anne Hatice Levent, tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu belirtti.

Kızına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

9 yıldır kızına hasret olduğunu dile getiren Levent, evladını çok özlediğini ifade etti.

Levent, "İnşallah yakında yavruma kavuşurum. Kararlıyım, Fadime'yi almadan gitmiyorum." dedi.

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.

Biçer, kızına "teslim ol" çağrısı yaptı.






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