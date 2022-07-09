Dolar
17.27
Euro
17.60
Altın
1,742.48
ETH/USDT
1,216.70
BTC/USDT
21,575.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlat nöbetinde

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor.

Ömer Yasin Ergin   | 09.07.2022
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlat nöbetinde Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1041. gününde devam ediyor.

Kurban Bayramı'nı çocuklarından ayrı karşılamanın hüznünü yaşayan aileler, çocuklarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

"22 bayramdır oğluma hasretim"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sariye Tokay, oğlu Mehmet'e kavuşma ümidiyle eylemini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Oğluna kavuşana kadar eylemine devam edeceğini kaydeden Tokay, şöyle konuştu:

"22 bayramdır ben oğluma hasretim. Bizim bayramımız yok. Bayramda herkes gezmelerde ama biz çadırın altında onların yolunu gözlüyoruz. HDP'nin bu zulmü nereye kadar sürecek. Yeter artık çocuklarımızı bize versinler. Oğlum eğer beni görüyor veya duyuyorsan gel, bu hasret bitsin. Bak bizim hiç bayramımız olmadı, senin sevdiğin yemekler evimizde yapılmadı. Yuvana geri dön."

Anne Vahide Çiftçi de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Özlem için eylemini sürdürdüğünü belirtti.

Eyleminde kararlı olduğunu, bir an önce kızına kavuşmak istediğini ifade eden Çiftçi, "Kızım ne olur geri dön, ben senin için buradayım. Seni çok özledim, sana sarılmak istiyorum. Bu hasretin artık sona ermesini istiyorum. Bir bayramı daha sensiz geçirmek istemiyorum kızım ne olur geri dön." dedi.

Baba Abdulkadir Eslek ise oğlu İsa için eylemini sürdürdüğünü, bu bayramı da oğlundan ayrı geçirdiğini anlattı.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Eslek, şunları kaydetti:

"Oğlum sesimi duyuyorsan lütfen sen ve arkadaşların güvenlik güçlerine teslim olun. Bugün bizim için bayram olmadı oğlum, tüm anne ve babalar ağladı. Bitirin bu hasreti, bir an önce yuvanıza geri dönün. Bir bayramı daha evladımdan ayrı geçirmek istemiyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Karakaya'nın adı Konya'da yaşatılacak
İstanbul'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayramın ilk günü trafik yoğunluğu sürdü
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlat nöbetinde

Benzer haberler

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlat nöbetinde

Kurban pazarları ve kesimhanelerde yoğunluk yaşanıyor

Kurban pazarları ve kesimhanelerde yoğunluk yaşanıyor
'Emniyetin uçan gözü' Muğla'nın turizm merkezlerinde denetimde olacak

'Emniyetin uçan gözü' Muğla'nın turizm merkezlerinde denetimde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutladı