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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri koronovirüse karşı tedbir alıp eylemlerini sürdürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri, yeni tip koronavirüsten korunmak amacıyla oturma eylemi yaptıkları çadırı sürekli havalandırarak, ellerini dezenfekte ederek, oturma eylemine devam ediyor.

Şükrü Gündüz   | 14.03.2020
Diyarbakır anneleri koronovirüse karşı tedbir alıp eylemlerini sürdürüyor Fotoğraf: Şükrü Gündüz / AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri, yeni tip koronavirüsten korunmak amacıyla oturma eylemi yaptıkları çadırı sürekli havalandırarak, ellerini dezenfekte ederek, 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemine devam ediyor.

Ailelerin oturma eylemi yaptığı çadır da her akşam dezenfektan ile temizleniyor.

Annelerden Gülcan Kömürcü, 6 yıl önce 23 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Leyla Kömürcü için oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Kızından 6 yıldır haber alamadığını anlatan Kömürcü, "Kızıma sesleniyorum, bizi duyuyorsa ve görüyorsa kızım devlet gelen çocuklara sahip çıkıyor. Seni kandırmasınlar. Seni çok seviyoruz. Seni çok özledik." dedi.

Kömürcü, kızının İngilizce öğretmeni olma hayalinin yarım kaldığını belirtti.

Kömürcü, "Çocuğum nasıl kandırıldı bilmiyorum. HDP, çocuklardan elini çeksin. Fazla değil, iki saat bizim yerimize geçsinler. Evlat acısının nasıl olduğunu anlasınlar. Burada tek yürek, tek ses olup çocuklarımıza sesleniyoruz." diye konuştu.

Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay için oturma eylemi yaptığını aktararak, 194 gündür eylemlerini sürdürdüklerini, 194 yıl da sürse eylemden vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Bingöl, şöyle devam etti:

"HDP çocuğumu kandırıp, Kandil'e gönderdi. Çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP, çocuğumu getirsin. Buradaki ailelerin çocuğunu HDP götürdü. PKK dağdan silahla gelip çocuk götürmez. HDP, aracı oluyor. Vatanımız burası, bayrağımız burada. Eğer çocuklarımız ölecekse, bu bayrak ve vatan uğruna ölsün. Orada çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz."

Yeni tip koronavirüse rağmen çocukları için oturma eylemine devam edeceklerini vurgulayan Bingöl, "Koronavirüsün en büyüğü HDP, ikincisi PKK'dır. 82 milyona sesleniyorum. HDP mensuplarına kimse sakın güvenmesin. Bütün çocukları bunlar kandırıp dağa götürüyor." ifadelerini kullandı.

Bingöl, oğluna terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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