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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri kar altında evlat nöbetini sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, kar yağışına rağmen evlatları için mücadelelerini sürdürdü.

Ahmet Kaplan   | 04.02.2023
Diyarbakır anneleri kar altında evlat nöbetini sürdürüyor Fotoğraf: Ahmet Kaplan / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1251. gününde sürüyor.

Kar yağışına ve soğuk havaya rağmen ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut için eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Kar yağışına rağmen eylemlerine devam ettiklerini anlatan Uslu, şöyle konuştu:

"Kar, kış, yağmur, çamur demeden oğlumun peşini bırakmayacağım. Kar altında Mahmut'umu bekleyeceğim. İnşallah Mahmut'um gelecek."

"Gelin, devletimize, güvenlik güçlerine teslim olun"

Oğluna teslim olması için çağrı yapan Uslu, "Oğlum evinize dönün. Gelin, devletimize, güvenlik güçlerine teslim olun. Yeter, bu çilemiz bitsin." ifadesini kullandı.

Oğlu Özkan için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın da yaz, kış, yağmur ve soğuk demeden her şartta eylemlerini sürdürdüklerini aktardı.

Özkan, şunları kaydetti:

"Yoğun kar altında bile evlat mücadelemiz kararlı şekilde devam ediyor. Konu evlatlarımız olmasaydı hiçbir güç bizi buraya getiremezdi. Evlat acısı çok zordur. 8 yıldır evladımdan ayrıyım, evladımı HDP'den istiyorum. Evlatlarımız gelmeden buradan asla kalkmayacağız."

Aydın, oğlu Özkan'dan güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

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