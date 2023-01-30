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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

"Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisi yarın açılacak

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisinin açılışı yarın yapılacak.

Aydın Arik   | 30.01.2023
"Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisi yarın açılacak Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya - AA

Diyarbakır

Sergide, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlatlarına duyduğu özlemi yansıtan 42 fotoğraf yer alacak.

Sergideki fotoğraflar, projeksiyonla yansıtma tekniği kullanılarak çekildi.

Keçi Burcu'nda yarın açılışı yapılacak sergi, 14 Şubat'a kadar açık kalacak.


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