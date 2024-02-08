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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor

Anne Hatice Levent, "Evladımın peşini bırakmayacağım. Evladımı almadan geri dönmeyeceğim." dedi.

Osman Bilgin  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor Fotoğraf: Osman Bilgin/AA

Diyarbakır

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1620'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, evladının yolunu gözlediğini söyledi.

"Fadime'min peşindeyim. Kızımı almadan da gitmeyeceğim. Kızıma kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğim. Evladımın peşini bırakmayacağım. Evladımı almadan geri dönmeyeceğim" diyen Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Baba Nurettin Ödümlü ise oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Evladını beklediğini dile getiren Ödümlü, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini ifade etti.

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