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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Anne Hatice Levent, "Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Bizim yavrularımızı onlar götürdüler." dedi.

Aziz Aslan  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1308'inci gününde sürüyor.

Oturma eyleminde yer alan annelerden Hatice Levent, kızı Fadime'yi almadan eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Tüm anne ve babalar olarak evlatlarını beklediklerini aktaran Levent, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızı geri verin. Kirli ellerinizi onların üzerinden çekin. Yavrularımızdan ne istediniz? Yavrularımız gelsin çilemiz bitsin. Bu çadırda gözümüzün yaşı sel oldu. Bırakın çocuklarımızı. Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Bizim yavrularımızı onlar götürdü. Mağaralarda esir tuttular."

Kızına seslenen Levent, "Fadimem geri dön, seni çok özledim. Yollarını bekliyorum. O mağaralar size göre değil." ifadelerini kullandı.

7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu İsa için eylem yapan baba Abdulkadir Eslek ise yıllardır oğlundan haber alamadığını anlattı.

Oğlunu HDP'den istediğini anlatan Eslek, "HDP'liler oğlumu kandırarak, dağa götürdü. Evladımı almadan bu çadırı terk etmeyeceğim." dedi.

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