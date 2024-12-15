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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Anne Güzide Demir, "Oğlum neredeysen gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

Mehmet Sıddık Kaya  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1931'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, yıllardır göremediği oğlu Aziz'i çok özlediğini söyledi.

Evladına kavuşmak için katıldığı oturma eylemine kararlılıkla devam ettiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmayacağız. Çocuğumu bana versinler. 9 yıldır oğlumu görmemişim. Oğlumun sesini şu ana kadar bir kez olsun duymadım. Oğlum neredeysen gel, güvenlik güçlerimize, devletimize teslim ol. Dağdaki tüm çocuklar gelsinler, teslim olsunlar."

Oğlu İsa için eylem yapan baba Abdulkadir Eslek de yıllardır evladından haber alamadığını ifade etti.

Eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Eslek, "Çocuklarımız gelene kadar eylememize devam edeceğiz. Oğlum İsa, yuvana dön. Seni hasretle bekliyoruz. Oğlum gelene kadar buradayım." şeklinde konuştu.

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