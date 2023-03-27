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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Ömer Yasin Ergin, Damlanur Teyhun  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1302'nci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, 8 yıldır evladına hasret yaşadığını söyledi.

Evladı için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğini ifade eden Arslan, "Aysun ne olur geri dön, bu ramazan ayı sensiz geçmesin. Gel, kapım sana sonuna kadar açık. Seni çok özledim, burnumda tütüyorsun." dedi.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ da evladına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirtti.

Oğlundan 9 yıldır haber alamadığını anlatan Üçdağ, "Başımı yastığa koyduğumda hep seni düşünüyorum oğlum. Orası senin yerin değil. Ne olursun gel, teslim ol, bu hasretliği bitir, gözümdeki yaşı sen dindir." diye konuştu.

Baba Yusuf Erdinç ise 8 yıldır ayrı kaldığı oğlu Mikail'e kavuşma ümidiyle eylemi sürdürdüğünü söyledi.

Oğlunun üniversitede okurken kandırıldığını dile getiren Erdinç, "Oğlum sen gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Seni almadan bu çadırı terk etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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