Dolar
18.59
Euro
18.53
Altın
1,644.71
ETH/USDT
1,594.00
BTC/USDT
20,701.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmet Sıddık Kaya   | 30.10.2022
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1154'üncü gününde devam ediyor.

6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime için evlat nöbetini sürdüren anne Hatice Levent, evladına kavuşmak için mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Çocuklarının yolunu gözlediklerini vurgulayan Levent, "Kızım Fadime için geldim. Kızımı almadan buradan gitmiyorum. Çocuklarımızı onlardan alacağız. Yavrularımızdan ne istediler? Yavrumu çok özledim. Peşini bırakmayacağım." dedi.

Levent, kızına, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren baba Abdullah Demir de çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceklerini belirtti.

Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Demir, "Evlatlarımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Bütün anneler ve babalar burada kararlı." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı
TBMM Başkanı Şentop, Almanya'da vefat eden Mevlüde Genç'in ailesine ziyarette bulundu
Yılbaşından bu yana 97 bin 448 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Ayder'de kentsel dönüşüm kapsamında ilk yapılar kışın hak sahiplerine teslim edilecek
Amasra'daki maden ocağında yangının sönmesi için yapılan üçüncü 'baraj' tamamlandı

Benzer haberler

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Diyarbakır'da bu sezon 253 bin ton mısır üretilmesi bekleniyor

Kuyudan su çekerken keşfedilen Beritan bilek güreşinde bronz madalyanın sahibi oldu

Kuyudan su çekerken keşfedilen Beritan bilek güreşinde bronz madalyanın sahibi oldu
Diyarbakır'daki Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu'nda 350 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'daki Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu'nda 350 bin kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır'da "Millet Kütüphanesi"nin temeli atıldı

Diyarbakır'da "Millet Kütüphanesi"nin temeli atıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet