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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

Mehmet Sıddık Kaya  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1643'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 5 yıldır haber alamadığını söyledi.

Evlatlarının ellerinden alındığını ifade eden Elhaman, "Evladımı istiyorum. Evladımı almadan gitmeyeceğim. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar, yılmayacağım. Oğlumu çok özledim. İnşallah burada mücadelemin sonuçlanacağını biliyorum. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım." dedi.

Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Rahime Taşçı ise yıllardır oğlundan haber alamadığını belirterek, evladının yolunu gözlediğini söyledi.

Taşçı, "10 senedir Faruk'u bekliyorum. Faruk'u çok özledim. Faruk tek çocuğumdu. Oğlumu almadan buradan ayrılmıyorum. Faruk devletimize, polisimize teslim ol." ifadelerini kullandı.

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