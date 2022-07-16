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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Ömer Yasin Ergin   | 16.07.2022
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin - AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1048'inci gününde devam etti.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sariye Tokay, 11 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Mehmet'ten hiç haber alamadığını söyledi.

Oğluna kavuşana kadar eylemine devam edeceğini kaydeden Tokay, "Çocuğumu HDP'den istiyorum onlar çocuğumu kandırıp götürdüler. Yeter artık HDP bu zulmü bize yaşatmasın. Çocuklarımızı bize geri versinler. HDP ve PKK'yı nefretle kınıyoruz." dedi.

Çocuklarının dağlarda ölüme mahkum edildiğini ifade eden Tokay, şunları söyledi:

"İnşallah biz anneler başaracağız ve çocuklarımızı söke söke HDP'den alacağız. Eylemimizde sonuna kadar kararlıyız, çocuklarımızı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Oğlum bak o kadar arkadaşın kaçıp teslim oldu, sen de kaç gel. Sen hiç mi bizi özlemedin? Sen de güvenlik güçlerine teslim ol, yuvana dön."

"Oğlum kaç gel adalete teslim ol"

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de 7 yıldır oğlundan haber alamadığını, evladının peşini hiç bırakmadığını söyledi.

Mücadeleleri sayesinde 37 evladın terör örgütünden kaçıp yuvasına döndüğünü kaydeden Demir, diğerlerinin de en kısa zamanda geri dönmelerini temenni etti.

Sadece evlatlarına kavuşma amacıyla evlat nöbeti tuttuklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Biz siyaset için burada değiliz, bizi burada tutan evlat acısıdır. Biz ciğerlerimiz, evlatlarımız için buradayız. Eylemimizde de sonuna kadar kararlıyız, evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. 7 yıldır çocuğumun peşini bırakmadım. Oğlum Fatih kaç gel adalete teslim ol."

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