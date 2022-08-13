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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Ahmet Kaplan   | 13.08.2022
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1076'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Çetin, Kürtçe, Hakkari'den gelerek oğlu Şahin'e kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını söyledi.

"HDP oğlumu kaçırıp dağa götürdü ve PKK'ya teslim etti. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlum sen gelmeden buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullanan Çetin, 10 yıldır evladından haber alamadığını belirtti.

Çetin, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Şanlıurfa'dan oğlu İsa için gelerek eyleme katılan baba Abdulkadir Eslek de evladına duyduğu özlemi anlattı.

Eslek, evlatları için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Bütün evlatları burada bekliyoruz. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum neredeysen gel. Yuvana dön. Kaç, gel oğlum." dedi.


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