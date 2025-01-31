Dolar
35.86
Euro
37.18
Altın
2,813.95
ETH/USDT
3,354.00
BTC/USDT
104,781.00
BIST 100
10,010.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne’de Uzunköprü restorasyon çalışmalarını incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Aydın Arik  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor Fotoğraf: Aydın Arik/AA

Diyarbakır

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1978'inci gününde devam ediyor.

Eylemde yer alan anne Sariye Tokay, oğlu Mehmet'e kavuşma umuduyla eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Oğlunun HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Tokay, şöyle konuştu:

"2014'ten bu yana oğlumu arıyorum. Yeter artık, çocuklarımızı bıraksınlar. Ülkemizde PKK'yı, terörü istemiyoruz. Anne ve babalar olarak 6 yıldır buradayız. Gözyaşı döküyoruz, feryat ediyoruz. Evlatlarımızı bıraksınlar. Eylemimiz kararlı bir şekilde devam edecek. Evlatlarımızı PKK'nın elinden kurtarmadan buradan kalkmayacağız. Mücadele vermeye devam edeceğiz. Oğlum evine, sıcak yuvana, anne ve babana dön. Yeter artık."

Siirt'ten oğlu Sedat için oturma eylemine katılan baba Aydın Dağtekin ise oğluna kavuşma ümidiyle eylemine devam ettiğini dile getirdi.

Oğlunun 2015'te belediyede staj gördüğü sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Dağtekin, "Annesi 7 ay önce beyin kanaması sonucu vefat etti. Çocuklarımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Evladım gelsin, devlete teslim olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: THE sıralaması, kaydettiğimiz mesafeyi ortaya koyması bakımından dikkate değerdir
Sağlık Bakanlığından Bartın'daki "sahte rapor" soruşturmasına ilişkin açıklama
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece düşmesi bekleniyor
MSB: 3 disiplin amiri ve 5 teğmene "Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası" verildi

Benzer haberler

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır'da depremlerde yıkılan 4 binaya ilişkin yargılanan 11 sanık ceza aldı

Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki futbol tutkusu evlerin duvarlarına yansıdı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya ait araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya ait araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
Diyarbakır'da yapımı süren Kayapınar Şehir Hastanesi hızla yükseliyor

Diyarbakır'da yapımı süren Kayapınar Şehir Hastanesi hızla yükseliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet