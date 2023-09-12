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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Damlanur Teyhun, Murat Başal  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Diyarbakır anneleri evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor Fotoğraf: Damlanur Teyhun/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1471'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerine devam eden annelerden Fatma Bingöl, evladından 5 senedir haber almadığını söyledi.

Çocuğunu çok özlediğini dile getiren Bingöl, "Çocuklarımız için sonuna kadar devam edeceğiz bu eyleme. Evlatlarımızın peşini bırakın, evlatlarımızı geri verin bize. 45 evladımız geri geldi. İnanıyorum ki hepsi geri gelecek, bu annelerin yüreklerine su serpilecek." dedi.

Oğlu Emrah için eylem yapan anne Aynur Panay da evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yapan Panay, "Emrah seni çok özledim. Hastayım ama sen gelmezsen buradan kalkmıyorum. Gel askere, polise teslim ol." ifadelerini kullandı.


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Diyarbakır anneleri evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor

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