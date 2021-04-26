Euro
10.02
Dolar
8.30
BIST 100
1,367.57
Altın
1,778.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 600 günü geride bıraktı

Anne Ayşegül Biçer, "Sanatçılar, sözde akademisyenler, insan hakları savunucuları hepsine sesleniyorum, buradaki anne ve babalar sadece kendi evlatları için değil sizin evlatlarınız için de nöbet tutuyor." dedi.

Bestami Bodruk   | 26.04.2021
Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 600 günü geride bıraktı Fotoğraf: Bestami Bodruk / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 602'nci gününde devam ediyor.

Yaz kış, yağmur çamur demeden eylemlerini sürdüren ailelerin sayısı günden güne artarak 220'yi aştı.

Aileler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde bile gerekli tedbirleri alıp, eylemlerinden vazgeçmedi.


Bazı ailelerin evlatlarına kavuştuğu oturma eylemini destek ziyaretleri ile sürdüren ailelerin tek isteği çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak.

"Hakkımız olan evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Ayşegül Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Mustafa için eylem yaptığını belirtti.

HDP ve bazı siyasi partilere seslenen Biçer, "600 gündür burada feryat figan eden aileleri görmediniz, duymadınız. Sizi vicdana, merhamete çağırıyoruz. Bu yanan yürekleri, dökülen gözyaşlarını görmediniz. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi olsun, hepsine sesleniyorum. Nerede sizde vicdan ve merhamet? 600 gündür anne ve babaları görmezden geldiniz. Sanatçılar, sözde akademisyenler, insan hakları savunucuları hepsine sesleniyorum, buradaki anne ve babalar sadece kendi evlatları için değil sizin evlatlarınız için de nöbet tutuyor." ifadelerini kullandı.

"Hakkımız olan evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." diyen Biçer, eylemlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devlet yetkilileri ve basın mensupları ile kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

"Anne ve babalar olarak eylemimizde kararlıyız"

Baba Süleyman Aydın da eylemin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan basın mensuplarına ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Aydın, "HDP'de vicdan varsa bu Kürt ailelerden kaçmasın. Devletimiz çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor. Biz de burada sonuna kadar HDP ile mücadele vereceğiz. Anne ve babalar olarak eylemimizde kararlıyız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DTÖ'den 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı
Araştırma: Sıtma için kullanılan oral ilaçlar ve boğaz spreyleri, Kovid-19'un bulaşma ihtimalini azaltıyor
Google ve Microsoft'tan rekor sayıda Kovid-19 vakalarının görüldüğü Hindistan'a destek sözü
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 496 kişi hayatını kaybetti
Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varıldı

Benzer haberler

Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 600 günü geride bıraktı

Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 600 günü geride bıraktı

Yeniden yaşamla buluşturulan Sur'da tamamlanan konutların anahtar teslimi başladı

Diyarbakır'da heyecanla beklenen hafif raylı sistem için ilk adım atıldı

Diyarbakır'ın tarihi 'Küpeli Kapısı' 6 yıl sonra restorasyonla geçişlere açıldı

Diyarbakır'ın tarihi 'Küpeli Kapısı' 6 yıl sonra restorasyonla geçişlere açıldı
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'ndan Yasin Börü'nün ailesine ziyaret

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'ndan Yasin Börü'nün ailesine ziyaret
Diyarbakır'ın yarım asırdır kapalı olan tarihi 'Fetih Kapısı' açıldı

Diyarbakır'ın yarım asırdır kapalı olan tarihi 'Fetih Kapısı' açıldı