Dolar
18.58
Euro
18.11
Altın
1,679.79
ETH/USDT
1,290.20
BTC/USDT
19,097.00
BIST 100
3,571.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Aziz Aslan   | 11.10.2022
Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1136'ncı gününde sürüyor.

Dünya Kız Çocukları Günü'nde de ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren aileler, evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

İstanbul'dan 9 yıl önce 17 yaşında dağa götürülen kızı Ceylan için oturma eylemi yapan anne Türkan Mutlu, her annenin hayalinin kızını gelinlik içerisinde görmek olduğunu dile getirdi.

Mutlu, şöyle konuştu:

"Dağdaki kız çocukları için insan hakları nerededir? Kız çocukları dağda, mağaralarda ölüyor, her şekilde mağdur oluyor. Anne olarak hakkım olan kızımı istiyorum. 9 yıl oldu evladıma hasretim. HDP'li milletvekillerinin kız çocukları nerede? Anne olarak, kızımla hayalim vardı. Ceylan'ım okuyup öğretmen ve ülkesine faydalı olacaktı. Annesine hayırlı evlat olacaktı. Kızların elinden kalemleri aldılar, silah vererek ölüme gönderdiler. Hangi hakla mecliste insan ve kadın haklarından konuşuyorlar?"

Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylem yapan baba Necmettin Biçer ise 7 yıldır Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayamadıklarını aktardı.

Kızının 7 yıldır terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu ifade eden Biçer, şöyle devam etti:

"Baba olarak burada feryat ediyorum. Sözde çocuk, kadın savunucusu HDP, kadın ve kız haklarından bahsediyor. HDP önünde eylem yapan babanın derdi ve davası ne olacak? Kızımı götürüp mağaraya attılar. 'Ya öl ya da öldür.' diyorlar. Bir kadın İran'da öldü. Selahattin Demirtaş, saçını kazıttı. Peki benim kızım için ne söylüyorlar? HDP'lilere buradan seslenmek istiyorum. Bizim kızlarımızı nasıl götürdünüz, dağa ve mağaraya attınız? Sonuna kadar eylemi sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ülkemiz için gurur verici projeler yapmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı
Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi
Edirneliler Tunca Nehri'nin ardından Meriç'in de kum adacıklarından temizlenmesini istedi

Benzer haberler

Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi

Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi

Terörün pençesindeki evlatları için Dünya Kız Çocukları Günü'nde nöbetteler

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

"Hasan Gelmedi" oyunu Diyarbakır annelerinin sesi olacak

"Hasan Gelmedi" oyunu Diyarbakır annelerinin sesi olacak
Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 41'e yükseldi

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 41'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet