'Diyarbakır anneleri'nden depremzedelere ziyaret

Euro
6.55
Dolar
5.95
BIST 100
120,277.90
Altın
1,575.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senagal'de ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

'Diyarbakır anneleri' depremzedeleri ziyaret edip ördükleri atkı, bere ve eldivenleri verdi

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlatan Diyarbakır anneleri, depremzedeleri ziyaret etti.

Selman Tür,Halil İbrahim Sincar,Şükrü Gündüz,Bestami Bodruk   | 28.01.2020
'Diyarbakır anneleri' depremzedeleri ziyaret edip ördükleri atkı, bere ve eldivenleri verdi

Elazig

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret etti.

Diyarbakır anneleri, ziyaret sırasında depremzedeler için ördükleri atkı, bere ve eldivenleri onlara teslim etti.

Aileler, Sürsürü Mahallesi'ndeki çöken binada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Demir'in ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Diyarbakır annelerinden Nazlı Sancar, evlat nöbetini yarıda bırakıp acıyı paylaşmaya geldiklerini söyledi. Sancar, "Evlat acısı nasıldır hepimiz biliyoruz. Onun için buradayız. Ben de Vanlıyım, deprem acısını çok iyi biliyorum, gerçekten çok zor bir durum." dedi.

Anne Esmer Koç da "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Çok zor bir durum ama Allah'tan gelen bir durumdur. Allah sabır versin." ifadesini kullandı.

Depremzedeler üşümesin diye ördükleri eldiven, bere ve atkıları beraberlerinde getirdiklerini belirten Mevlüde Üçdal da "Buraya acılarını paylaşmaya geldik. Evlat acısını biliyoruz, o yüzden buradayız. Elimizden geldiğince yanlarında olacağız." diye konuştu.

"Onların acısı bizim acımızdır"

Cennet Kavaklı ise depremde çocuklarını, yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşmak üzere geldiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Onların acısı bizim acımızdır. Evlat acısı çok zor bir şeydir. Buradan devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum ki deprem anından itibaren buradaydılar. Acılarımızı paylaştıkları için Allah onları başımızdan eksik etmesin. Allah onlardan razı olsun. Onlar sağ olduğu müddetçe sırtımız yere gelmez."

Anneler daha sonra Elazığ Şehir Hastanesinde yaralıları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor

Benzer haberler

Soma'dan deprem bölgesine 22 bin ton kömür gönderilecek

Soma'dan deprem bölgesine 22 bin ton kömür gönderilecek

Elleriyle kazdığı enkazdan iki yaralı kurtaran Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu

Bakanlar Soylu ve Koca Elazığ'da taziye ziyaretinde bulundu

Kimsesiz kadın elindeki son parayı depremzedeler için gönderdi

Kimsesiz kadın elindeki son parayı depremzedeler için gönderdi
'Diyarbakır anneleri'nden depremzedelere ziyaret

'Diyarbakır anneleri'nden depremzedelere ziyaret
AKUT Başkanı Şalcı: Elazığ'daki deprem haberini aldıktan 3 saat sonra olay yerindeydik

AKUT Başkanı Şalcı: Elazığ'daki deprem haberini aldıktan 3 saat sonra olay yerindeydik