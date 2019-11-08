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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan evlatları için dua etti

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Mevlit Kandili dolayısıyla Hazreti Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi'ni ziyaret edip çocukları için dua etti.

Mehmet Şah Yılmaz   | 08.11.2019
Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan evlatları için dua etti Fotoğraf: Mehmet Şah Yılmaz / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Anneler, son ilahi din İslam'ın tebliğcisi son Peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili vesilesiyle Hazreti Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi'ni ziyaret etti.

Oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmus Kaya, kandil dolayısıyla 27 Sahabe Türbesi'ni ziyaret ederek, çocuklarına kavuşmak için dua ettiklerini söyledi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Muhammed için oturma eylemine devam eden anne Ayşegül Biçer ise yüreklerinin yandığını belirtti.

Biçer, "İstedik ki bu gecenin hürmetine burada dualarımızı yapalım. Bizi gören, izleyen herkesten de dua istiyoruz. Rabb'im hepimizi evlatlarımıza kavuştursun. Mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Diyarbakır'da 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın ise eyleme katılan tüm ailelerin tek amacının çocuklarına kavuşmak olduğunu ifade ederek, "İnşallah Rabb'imiz bu kandil hatırına verir ve çocuklarımızın hepsi geri dönerler. O yüzden buraya geldik ve dua ettik." dedi.

Annelerden Songül Altıntaş da dualarının kabul olması için Allah'a yakardıklarını belirterek, "Hazreti Süleyman Türbesi'ne geldik. Dualarımızı ediyoruz. Allah'ın izniyle inşallah dualarımız kabul olur, evlatlarımıza kavuşuruz. Azıcık vicdanları, merhametleri varsa evlatlarımızı bu gecenin yüzü suyu hürmetine bıraksınlar. Biz sadece evlatlarımızı istiyoruz." şeklinde konuştu.

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