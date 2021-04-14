Euro
9.67
Dolar
8.08
BIST 100
1,402.71
Altın
1,744.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundu

Dağa götürülen kardeşi için eylem yapan Hayriye Akyüz, "Kardeşim eve dön. Biz senden vazgeçmedik, sen de bizden vazgeçme." dedi.

Bestami Bodruk   | 14.04.2021
Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundu

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 590. gününe girdi.

Aileler, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerle cep telefonuyla görüntülü görüştü. Görüşmede, karşılıklı destek açıklamasında bulunan aileler, eylemlerinde kararlılık mesajı verdi.

Dağa götürülen kardeşi Ensari Karaşan için eylemde yer alan Hayriye Akyüz, diğer ailelerle birlikte doğru adreste olduklarını ve gençlerin HDP tarafından götürüldüğünü söyledi.

Kardeşine çağrıda bulunan Akyüz, "Rica ediyorum kardeşim eve dön. Biz senden vazgeçmedik, sen de bizden vazgeçme. Gittiğin yol, yol değil. Oralar iyi bir yer olsaydı, kendi çocukları yerine sizleri göndermezlerdi. Orası ne ilim ne de bilim yolu, orası sadece ölüm yolu." diye konuştu.

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet Gökçe için Ağrı'dan gelerek eylem yapan baba Salih Gökçe de 590 gündür eylemlerini sürdürdüklerini aktararak, oğlunu HDP'nin götürdüğünü ve evladını HDP'den istediğini kaydetti.

Oğluna seslenen Gökçe, "Oğlum, gel teslim ol. Sen gelinceye kadar buradan ayrılmayacağım." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'ya 150 bin doz aşı götüren uçak yola çıktı
Koronavirüste son 24 saat (14 Nisan 2021)
Kovid-19 ve bazı soruların gölgesinde Tokyo Olimpiyatları'na son 100 gün
Haftalık 100 binde Kovid-19 vaka sayısı 79 ilde arttı, Samsun ve Ardahan'da azaldı
Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 79 bini geçti

Benzer haberler

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundu

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundu

Nissibi Köprüsü, yılda 26,3 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağladı

Tescilli lezzet Diyarbakır kadayıfı ramazanda iftar sofralarını tatlandıracak

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Güneydoğu'daki ecdat yadigarı camiler ramazana hazır

Güneydoğu'daki ecdat yadigarı camiler ramazana hazır
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılan anne Altürk: Tıp öğrencisiydi, 4'üncü senesiydi. Kızımı istiyorum

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılan anne Altürk: Tıp öğrencisiydi, 4'üncü senesiydi. Kızımı istiyorum