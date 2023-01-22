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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşma ümidiyle eylemini sürdürüyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

Aydın Arik   | 22.01.2023
Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşma ümidiyle eylemini sürdürüyor

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1239 gündür sürüyor.

Van'dan oğlu Mikail Erdinç için Diyarbakır'daki eyleme katılan Yusuf Erdinç, oğlunun 8 yıl önce Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyken HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Baba Erdinç, "4 yıldır buradayım ve 2015'ten beri oğlumun peşindeyim. 4 yıl değil, 24 yıl da beklesem oğlum gelmeden bu çadırı terk etmeyeceğim ve oğlumun peşini bırakmayacağım. Ölsem de oğlumun peşini bırakmayacağım. Ben oğlumu istiyorum, oğlumu getirip bana versinler." diye konuştu.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Erdinç, "Oğlum sen okumuş bir insansın, senin orada ne işin var? Elindeki kalemi kırdılar, eline silah verdiler. HDP milletvekillerinin çocukları Avrupa'da, sen dağlarda taşların arasındasın. Sen gelene kadar burayı terk etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Saadet Ödümlü de oğlu Özgür'e kavuşma ümidiyle eylemini sürdüreceğini söyledi.

Oğlunun hasretiyle yandığını belirten Ödümlü, şunları dile getirdi:

"Oğlum gittiğinden beri ne huzur var ne zaman geçiyor. Oğlum gelmeden burayı terk etmeyeceğim. Allah'ın izniyle hepsi gelecek. 9 yıl önce HDP oğlumu kaçırıp PKK'ya vermiş. Oğlum neredeysen çık gel ya da bir haber gönder. Onlar seni kandırıp götürdüler, sen de kaç gel."

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Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşma ümidiyle eylemini sürdürüyor

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