Euro
9.54
Dolar
7.87
BIST 100
1,359.26
Altın
1,844.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde HDP'ye seslendi: Bu anne babaların insan hakları yok mu?

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri adına açıklama yapan Aysun Adıyaman, "Sizin insan hakları savunuculuğunuz çocukları satmak mıdır? Bu anne babaların insan hakları yok mu?" dedi.

Osman Bilgin   | 10.12.2020
Diyarbakır anneleri 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde HDP'ye seslendi: Bu anne babaların insan hakları yok mu?

Diyarbakir

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Oturma eylemini sürdüren aileler adına açıklama yapan abla Aysun Adıyaman, HDP'nin her alanda insan haklarından bahsettiğini ve insan haklarını savundukları iddiasında olduklarını söyledi.

Adıyaman, şöyle konuştu:

"9, 12, 15 yaşındaki halkın çocuklarını özellikle de Kürt çocuklarını, HDP denilen parti, taşeron, hain örgüte kaçırıyor. Çocukları örgüte teslim edip para karşılığında satmaktadırlar. Peki, nerede bu partinin savunduğu insan hakları? Bu partinin savunduğu insan hakları reşit olmayanı, hasta, engelli, kız, erkek çocuklarını ailelerin bağrından koparıp hain terör örgütüne satmak mıdır? Bunların savunduğu insan hakları bu mudur? Diyarbakır anneleri olarak buradan HDP'ye sesleniyoruz: Sizin insan hakları savunuculuğunuz çocukları satmak mıdır? Bu anne babaların insan hakları yok mu? Kaçırılan çocukların insan hakları yok mudur? Bunu toplumun vicdanına sunuyoruz."

Annelerden Ayşegül Biçer ise, başlattıkları evlat nöbeti nedeniyle defalarca tehdit ve hakarete uğradıklarını dile getirdi.

"Biz insan, anne baba değil miyiz?" diyen Biçer, şunları dile getirdi:

"Bu anneler hiçbir şeyden korkmuyor. Hiçbir şey onları yıldırmayacak. Hakları olan evlatlarını alıncaya kadar bu mücadelelerini sürdürecekler. Sonunda ölüm dahi olsa. Bu eylem yıllarca sürse bile, hakkımız olan evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz."

Oturma eyleminde yer alan baba Celil Begdaş da, oğlunun 19 ay önce HDP'liler aracılığıyla kaçırıldığını belirtti.

Yıllardır çocuklarından haber alamadıklarını kaydeden Begdaş, "Burada HDP'nin hakaretine uğruyoruz. Burada anneler, babalar ağlıyor. Kış, hastalık demeden hepsi ağlıyor. HDP'ye sesleniyorum: İnsan haklarından bahsediyor. Peki, bu dokuz yaşındaki çocuğun hesabını kim verecek? Benim hasta oğlumun hesabını kim verecek? Biz insan değil miyiz? Bize insan hakları yok mudur?" diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'nın 750 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyacı var
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı
Afrika ülkeleri Kovid-19 aşılarını 2021'de alacak
Artvin'de 116 yaşındaki kadın, Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu
İran'da son 24 saatte 284 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Diyarbakır anneleri 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde HDP'ye seslendi: Bu anne babaların insan hakları yok mu?

Diyarbakır anneleri 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde HDP'ye seslendi: Bu anne babaların insan hakları yok mu?

Diyarbakır annelerinden Fadime Aksu: 7 senedir oğlumun sesini duymadım artık dayanamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması gerekiyor

CHP insan haklarına dayalı örgütlenme modelini hayata geçirecek

CHP insan haklarına dayalı örgütlenme modelini hayata geçirecek
Diyarbakır annelerinden Ötken: Oğlum, neredeysen gel. Sen gelmeden gitmiyorum

Diyarbakır annelerinden Ötken: Oğlum, neredeysen gel. Sen gelmeden gitmiyorum
Diyarbakır'da borcu olan abonelere 'Su Gibi Çözüm' kampanyası

Diyarbakır'da borcu olan abonelere 'Su Gibi Çözüm' kampanyası