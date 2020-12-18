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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Bingöl'den kızı için evlat nöbetine katılan anne Göze: HDP'den kızımı istiyorum. Allah aşkına kızım gel. Seni özledim

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Bingöl'den kızı için katılan anne Bacı Göze "HDP'den kızımı istiyorum. Allah aşkına kızım gel. Seni özledim" dedi.

Osman Bilgin   | 18.12.2020
Bingöl'den kızı için evlat nöbetine katılan anne Göze: HDP'den kızımı istiyorum. Allah aşkına kızım gel. Seni özledim

Diyarbakir

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Bingöl'den gelen bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 473'üncü gününde sürüyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinden gelen anne Bacı Göze, 5 yıl önce 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Yasemin için eyleme dahil oldu.

Göze, yaptığı açıklamada, evladını çok özlediğini ve onun için eyleme katıldığını söyleyerek, "HDP'den kızımı istiyorum. Allah rızası için evladımı getirin. Allah aşkına kızım gel. Seni özledim." dedi.

Göze, eylemini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Kızının çobanlık yaparken kaçırıldığını aktaran Göze, kendisinden bir daha hiç haber alamadığını aktardı.

Göze, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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