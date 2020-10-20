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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Başsavcılıktan evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden HDP'li milletvekili hakkında soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı.

Aziz Aslan   | 20.10.2020
Başsavcılıktan evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden HDP'li milletvekili hakkında soruşturma Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Diyarbakır

Dağa 17 yaşında kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş'ın, dün partisinin il binasından çıkarken kendilerine hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu değerlendirildi.

Başsavcılık, Tosun hakkında, soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Bir grup partiliyle dün HDP İl Başkanlığı binasına gelen Tosun, partiden çıkarken evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etmiş, bunun üzerine ailelerle HDP'li Tosun arasında gerginlik yaşanmış, olayın büyümesini polisler önlemişti. 

HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaret

Evlat nöbeti tutan aileler de Remziye Tosun'a tepkilerini, "Kahrolsun HDP" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla dile getirmişti.

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