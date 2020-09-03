Bakan Soylu'dan 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı
Bakan Soylu, sosyal medya paylaşımında, "Tam bir yıldır teröre meydan okuyan cesur annelere... Diyarbakır Annelerine selam olsun" ifadelerini kullandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birinci yılını dolduran "Diyarbakır Anneleri" ile ilgili paylaşımda bulundu.
365 gündür...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 3, 2020
Tam bir yıldır teröre meydan okuyan
Cesur Annelere...
Diyarbakır Annelerine selam olsun!
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"365 gündür... Tam bir yıldır teröre meydan okuyan cesur annelere... Diyarbakır Annelerine selam olsun!"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.