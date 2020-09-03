Euro
8.79
Dolar
7.44
BIST 100
1,082.80
Altın
1,931.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Bakan Soylu'dan 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı

Bakan Soylu, sosyal medya paylaşımında, "Tam bir yıldır teröre meydan okuyan cesur annelere... Diyarbakır Annelerine selam olsun" ifadelerini kullandı.

Orhan Onur Gemici   | 03.09.2020
Bakan Soylu'dan 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birinci yılını dolduran "Diyarbakır Anneleri" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"365 gündür... Tam bir yıldır teröre meydan okuyan cesur annelere... Diyarbakır Annelerine selam olsun!"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 129 kişi hayatını kaybetti
Ankara Valisi Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı
Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı
Uluslararası Af Örgütü: Kovid-19'dan en fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ülke Meksika
Türkiye genelinde yarın kapsamlı koronavirüs tedbirleri denetimi yapılacak

Benzer haberler

Bakan Soylu'dan 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı

Bakan Soylu'dan 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı

HDP önündeki eylemin 1. yılında bir aile daha evlat nöbetine başladı

Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı

Kanser hastası anne, teröristlerce dağa götürülen oğluna kavuşmayı bekliyor

Kanser hastası anne, teröristlerce dağa götürülen oğluna kavuşmayı bekliyor
PKK'lı teröristlerin kaçırdığı işitme engelli kızlarının yolunu 7 yıldır gözlüyorlar

PKK'lı teröristlerin kaçırdığı işitme engelli kızlarının yolunu 7 yıldır gözlüyorlar
Çocuğu dağa kaçırılan ailelerden ve STK'lerden HDP'nin duyarsızlığına tepki

Çocuğu dağa kaçırılan ailelerden ve STK'lerden HDP'nin duyarsızlığına tepki