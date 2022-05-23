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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Bakan Soylu, Diyarbakır annelerinin eylemlerinin 1000'inci gününe özel video paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin tuttukları nöbetin 29 Mayıs'ta 1000'inci gününe ulaşacak olması dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.

Mehmet Tosun   | 23.05.2022
Bakan Soylu, Diyarbakır annelerinin eylemlerinin 1000'inci gününe özel video paylaştı

Ankara

Bakan Soylu, Diyarbakır annelerinin 1000'inci günü 29 Mayıs'ta dolacak evlat nöbetine ilişkin, sosyal medya hesabından video paylaştı.

Bakan Soylu, paylaşımında, "Evlat nöbetinin 1000'inci günü. 1000 gündür tarihe ilmek ilmek işlenen, silahları olmadan terör örgütünü eriten bir cesaretin hikayesi... Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz, annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek." ifadelerini kullandı.

Dört dakikalık videoda anneler, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından nasıl dağa kaçırıldığını ve evlat nöbeti sırasındaki duygularını anlattı.

Videoda, "Anneler vazgeçmiyor, umutlar 1000 oluyor. Hainler korkmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

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