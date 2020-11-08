Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Anne Songül Altıntaş: HDP'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan gitmiyorum

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Mehmet Sıddık Kaya   | 08.11.2020
Anne Songül Altıntaş: HDP'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan gitmiyorum Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 433'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişi sürdüren annelerden Songül Altıntaş, dağa kaçırılan oğlu Müslüm'e kavuşmak için oturma eylemi yaptığını belirterek, 6 yıldır evladının peşinde olduğunu söyledi.

Oğlu Müslüm'ü almadan oturma eylemine son vermeyeceğini ifade eden Altıntaş, "Çocuğumuzdan haber alana kadar burada nöbet tutacağız. HDP'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan gitmiyorum. Onlar (HDP, PKK) Kürtlere ihanet ediyor, zulmediyorlar. Kürtlerin çocuklarını dağa kaçırıyorlar." dedi.

Baba Şadin Elhaman da oğlu Bayram için oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.

3,5 yıldır oğlundan haber alamadığını aktaran Elhaman, "Çocuklarımızın ismi HDP il binasında çıkmış. Demek ki bunların Kandil ile bağlantısı var. Burada çocukları kandırıyor, PKK'ya teslim ediyorlar. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Burada çocuklarımızı bekleyeceğiz." diye konuştu.

Elhaman oğluna seslenerek, "Oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol. 19 arkadaşın gelip, teslim oldu. Sen de gel bizi sevindir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Maskeyi kuralına göre takmak, hem Kovid-19'a hem de mevsimsel gribe karşı korur
İran'da son 24 saatte 459 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran Sağlık Konseyi Başkanı'ndan 'Tahran'da 2 hafta karantina uygulansın' çağrısı
Kovid-19'un 'fedakar savaşçıları' hemşireler yaşadıkları zorlu süreci anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan 'ev ziyaretinde bulunmayın' uyarısı

Benzer haberler

Anne Songül Altıntaş: HDP'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan gitmiyorum

Anne Songül Altıntaş: HDP'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan gitmiyorum

Güneydoğu turizmde hedef büyüttü

HDP il binasında PKK'lı teröristlere ait bilgilerin yer aldığı dokümanlar bulundu

Diyarbakır annelerinden PKK'lı teröristlerin 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki: Bu oyunlar yeter

Diyarbakır annelerinden PKK'lı teröristlerin 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki: Bu oyunlar yeter
Güneydoğu'daki üreticiye faizsiz tohum ve gübre desteği

Güneydoğu'daki üreticiye faizsiz tohum ve gübre desteği
Diyarbakır'da modern sulama teknikleriyle ülke ekonomisine 752 milyon lira katkı sağlandı

Diyarbakır'da modern sulama teknikleriyle ülke ekonomisine 752 milyon lira katkı sağlandı