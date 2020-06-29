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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Anne Hanım Dalçiçek: Kızımı bıraksınlar, gelsin

5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Sema için oturma eylemine katılan anne Hanım Dalçiçek, "Kızımı bıraksınlar, gelsin. Senin için buradayım. Gelmezsen, buradan gitmiyorum." dedi.

Hasan Namlı   | 29.06.2020
Anne Hanım Dalçiçek: Kızımı bıraksınlar, gelsin Fotoğraf: Hasan Namlı/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 301'inci gününde sürüyor.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan 15 yaşındaki kızı Sema için oturma eylemine katılan anne Hanım Dalçiçek, lise birinci sınıf öğrencisi olan kızının Kurban Bayramı'nda gezmek için evden çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Kızını her yerde aradıklarını ve sormak için HDP'nin ilçe teşkilatına gittiklerinde "Biz vermiyoruz, evinize gidin." cevabını aldıklarını belirten Dalçiçek, oturma eylemini televizyonlarda görünce eyleme katılmaya karar verdiğini belirtti.

"Kızımı HDP'liler kaçırdı, ben bu yüzden buraya geldim. Kızımı bıraksınlar, gelsin." ifadelerini kullanan Dalçiçek, diğer çocuklarının terör örgütünce kaçırılmaması için İstanbul'a taşındıklarını aktardı.

Dalçiçek, kızına "Gel, teslim ol. Biz seni özledik. Senin için buradayım. Gelmezsen, buradan gitmiyorum." diye seslendi.


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