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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Çağmar: Oğlum Yavuz devletimiz arkamızda. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmet Sıddık Kaya   | 19.04.2021
Diyarbakır annelerinden Çağmar: Oğlum Yavuz devletimiz arkamızda. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 595'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sevgi Çağmar, oğlu Yavuz'a kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Çağmar, "HDP evladımı kandırıp, dağa götürdü. Kendisinden bir daha da haber alamadık." dedi.

Oğlunu çok özlediğini ve onu HDP'den istediğini dile getiren Çağmar, "Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Mücadelemize devam edeceğiz. PKK ve HDP bizden ne istiyor? 6 senedir oğlumdan haber alamadım. Çocuklarımızı, ciğerimizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çağmar oğluna seslenerek, "Oğlum Yavuz devletimiz arkamızda. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." diye konuştu.

Dağa götürülen kardeşi Ensari Karaşan için oturma eylemi yapan abla Hayriye Akyüz de, doğru adreste olduklarını belirtti.

"Gençler HDP tarafından dağa götürüldü." diyen Akyüz, kardeşi dönünceye kadar eyleme devam edeceğini aktardı.

Akyüz, "Kardeşim neredeysen çık, gel. Güvenlik güçlerimize teslim ol. Kapımız sonuna kadar açık." diye konuştu.


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