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Türkiye, Demokrasinin İnfazı: 27 Mayıs

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Milletin iradesini yok sayanlar her zaman kaybetmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Milletin iradesini yok sayanlar her zaman kaybetmeye mahkumdur. Menderes, Polatkan ve Zorlu ise halkın gönlünde yaşamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Merve Yıldızalp   | 27.05.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Milletin iradesini yok sayanlar her zaman kaybetmeye mahkumdur

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı.

Tarihte kara bir leke olan 27 Mayıs'ın, çarpık modernleşme serüveni ve demokrasi mücadelesi hakkında çok şey söylediğini belirten Kalın, "Milletin iradesini yok sayanlar her zaman kaybetmeye mahkumdur. Menderes, Polatkan ve Zorlu ise halkın gönlünde yaşamaya devam edecek. Ruhları şad olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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