Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Milletin iradesini yok sayanlar her zaman kaybetmeye mahkumdur
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Milletin iradesini yok sayanlar her zaman kaybetmeye mahkumdur. Menderes, Polatkan ve Zorlu ise halkın gönlünde yaşamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı.
Tarihimizde kara bir leke olan #27Mayıs bize çarpık modernleşme serüveni ve demokrasi mücadelemiz hakkında çok şey söylüyor.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 27 Mayıs 2019
Milletin iradesini yok sayanlar her zaman kaybetmeye mahkumdur. Menderes, Polatkan ve Zorlu ise halkın gönlünde yaşamaya devam edecek.
Ruhları şad olsun pic.twitter.com/jXjwDAL9kl
Tarihte kara bir leke olan 27 Mayıs'ın, çarpık modernleşme serüveni ve demokrasi mücadelesi hakkında çok şey söylediğini belirten Kalın, "Milletin iradesini yok sayanlar her zaman kaybetmeye mahkumdur. Menderes, Polatkan ve Zorlu ise halkın gönlünde yaşamaya devam edecek. Ruhları şad olsun." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.