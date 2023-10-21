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Politika, Dosya haber, Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, "Cumhuriyet’in Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ilan edilmesinden bu zamana kadar geçen 100 yıl, Türk halkını gururlandıran, geniş kapsamlı başarılı bir yolculuk oldu." dedi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla hazırladığı dosya haberler kapsamında bu haberde, Paul, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Paul, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle bu özel yılda Ankara’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye’nin 100. yılını kutladı.

Paul, Türkiye ve Hindistan ikili ilişkilerinin derin tarihsel bağlardan beslendiğini vurgulayarak, kültürel kaynakların, yüzyıllar boyunca karşılıklı iyi niyete dayalı, güçlü bağların kurulmasına yardımcı olduğunu söyledi.

"Bu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk günlerinde Hindistan’ın Türk halkıyla dayanışmasının bir göstergesi olan 'Dost Operasyonu'nun, Türk dostlarımızın karşılamasından da belli oluyordu." ifadesini kullanan Paul, modern zamanda, demokrasi çeşitliliği ve büyük G20 ekonomisi olan iki ülkenin büyüme ve kalkınmada büyük fırsatlara sahip olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Paul, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet’in Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ilan edilmesinden bu zamana kadar geçen 100 yıl, Türk halkını gururlandıran, geniş kapsamlı başarılı bir yolculuk oldu. Türkiye, bu önemli dönüm noktasını kutlarken, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli tehdit ve zorluklarla başa çıkmak için ortak olmaya devam ediyoruz. Bu yıl, Hindistan’ın G20 Başkanlığı sırasında birlikte yaptığımız başarılı çalışma, geleceğe giden yolu gösteriyor."

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