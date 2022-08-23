Dolar
18.12
Euro
17.97
Altın
1,732.43
ETH/USDT
1,614.70
BTC/USDT
21,410.00
BIST 100
3,115.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Ortaköy'de vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Gündem, Çevre

Uydudan izlenen caretta caretta 'Esin' 24 günlük yolculuğunun sonunda Mısır'a ulaştı

"Deniz Kaplumbağalarını İzleme Projesi" kapsamında uydu cihazı takılarak, 28 Eylül 2021'de Antalya'nın Serik ilçesindeki Kadriye Halk Plajından suya bırakılan 3 deniz kaplumbağasından birisi olan "Esin", 24 günde Mısır'a kıyılarına ulaştı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 23.08.2022
Uydudan izlenen caretta caretta 'Esin' 24 günlük yolculuğunun sonunda Mısır'a ulaştı

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün "Deniz Kaplumbağalarını İzleme Projesi" kapsamında uydu cihazı takılarak, 28 Eylül 2021'de Antalya'nın Serik ilçesindeki Kadriye Halk Plajından suya bırakılan 3 deniz kaplumbağasından birisi olan "Esin", 24 günde Mısır'a kıyılarına ulaştı.

"Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi" kapsamında, yaklaşık 32 yıldır özel çevre koruma bölgelerinde, İribaş Deniz Kaplumbağası (caretta caretta), Yeşil Deniz Kaplumbağası (chelonia mydas) ve Nil Kaplumbağası (trionyx triunguis) korunup izleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2020'de de ilk kez kaplumbağalara uydu cihazı takarak izlemeye başladı. Uydu izleme cihazları ile takip çalışmaları, deniz kaplumbağası araştırmacıları tarafından sürdürülüyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla, yaralı bulunan üç caretta carettanın tedavileri tamamlandı.

İyileşen deniz kaplumbağalarına, "Beyza", "Zeynep" ve "Esin" isimleri verildi.

Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin çalışmaları sırasında, 2021'de kumsal gerisindeki bir su birikintisinde sıkışmış halde bulunan ve "Esin" adı verilen deniz kaplumbağası, kurtarılarak tedavisi için DEKAMER'e getirildi. Esin, tedavisinin ardından 2021'in Eylül ayında uydu takip cihazı takılarak, diğer iki caretta caretta Beyza ve Zeynep ile Antalya'nın Serik ilçesindeki Kadriye Halk Plajından suya bırakıldı.

Üç deniz kaplumbağası, göç, beslenme ve kış alanlarının belirlenmesi için uydu takip cihazlarıyla 329 gündür izleniyor.

Bu deniz kaplumbağalarından en uzun yolu, 31-36 yaş aralığında olduğu belirlenen Esin aldı. Yapılan izlemelerle Esin'in, göç yolu ve yazı geçireceği kalış rotası takip edildiğinde, diğer kaplumbağalardan daha farklı bir rota izlediği görüldü.

329 günde toplam 1859 kilometre giden Esin, Antalya'dan çıktığı yolda önce Akdeniz açıklarında dolaştı. Ardından 24 günlük bir yolculukla Mısır'a ulaşan Esin, halen Mısır kıyılarında dolaşıyor.

Uydu takip cihazı verilerinde, Esin ile Akdeniz'e bırakılan Zeynep'in Sisam Adası yakınlarında, Beyza'nın ise Akdeniz kıyılarında yolculuklarına devam ettikleri görülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri
Uydudan izlenen caretta caretta 'Esin' 24 günlük yolculuğunun sonunda Mısır'a ulaştı
HSK, yargı mensuplarıyla ilgili iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi
Kepçeye hamak bağlayan işçilerin tehlikeli eğlencesi kameralara yansıdı
Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Uydudan izlenen caretta caretta 'Esin' 24 günlük yolculuğunun sonunda Mısır'a ulaştı

Uydudan izlenen caretta caretta 'Esin' 24 günlük yolculuğunun sonunda Mısır'a ulaştı

Hatay'da yumurtalarından çıkan kaplumbağa yavruları denizle buluştu

Kaplumbağaların suyla buluştuğu Adana'daki kumsalda yavru çıkışları sürüyor

Antalya'da kürekle açılan yuvadaki yavru caretta carettalar zarar gördü

Antalya'da kürekle açılan yuvadaki yavru caretta carettalar zarar gördü
KKTC'de yeşil kaplumbağa ve caretta caretta yavruları mavi sularla buluştu

KKTC'de yeşil kaplumbağa ve caretta caretta yavruları mavi sularla buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet