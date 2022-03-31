Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece: Çevreyle, böcekle ve insanla daha uyumlu üretim yöntemine geçildi
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, iyi ve organik tarımın son derece önemli olduğunu belirterek, "İyi tarım üretim alanlarını 42 kat artışla 2,6 milyon dekara çıkarttık. Çevreyle, böcekle ve insanla daha uyumlu üretim yöntemine geçildi." dedi.
Ankara
Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" kapsamında "Yeşil Dönüşümde Tarım ve Gıda" oturumu gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, moderatörlüğünü Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş'un yaptığı oturumda yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılık alanında yaptıkları çalışmalara dikkati çekerek, eğitim, küpeleme işlemleri, Ar-Ge çalışmaları, elektrikli traktör konularında gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.
Ekim yapıldıktan sonra toprağı dinlendirme döneminde fasulye ve mercimek gibi ürünlerin ekilerek toprağın zenginleştirilmesine dönük çalışmalar yaptıklarını dile getiren Işıkgece, "Bu çalışmaları salgın döneminde yaptık. Yüzde 75 hibeli tohum verdik. 'Alın bu mercimeği, nohudu, fasulyeyi, ekin ve toprağı bekletmeyin.' dedik. Bu ürünler toprağı zenginleştirdi. Ayrıca açığımız olan ürünlerde yurt dışına gereksinim duymadan ihtiyacı karşılamış olduk. Toplamda Kayseri'nin yüz ölçümü kadar bir alan kazanılmış oldu." diye konuştu.
Işıkgece, İstanbul'da çeltiği damla sulama yöntemiyle ürettiklerini belirterek, bu konuda başarılı sonuçlar elde ettiklerini bildirdi.
"Elektrikli traktörde seri üretime geçiliyor"
Elektrikli traktör projelerine de değinen Işıkgece, "Elektrikli traktörle çiftçimizin maliyetinin düşürülmesi ve aynı verimliliğin tarlada sağlanmasıyla ilgili çalışma yapıldı. Prototip bitti. Şu anda seri üretim teslimleri TİGEM'e yapılmak üzere. 8 tane yeni traktör gelecek. Daha sonra da seri üretim yapılacak. Tüm Türkiye'de hatta dünyadan da takip edenler var. Bunun, mazotun yüzde 90 altında maliyetle tarlalarda faaliyet göstermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Işıkgece, iklime uygun olarak çok soğuk veya çok sıcağa dayanıklı tohumların da TAGEM tarafından geliştirildiğine, TİGEM'in de bunları çoğalttığına işaret etti.
Su açısından kısıtlı bölgelerde de projeler gerçekleştirdiklerine işaret eden Işıkgece, şunları kaydetti:
"Konya'da yer altı suyunda problem var. Bu bölgede hayvancılıkta mısır üretimine damlama sulama olmadıkça destek vermiyoruz. 11 ilde 52 ilçede bu ve buna benzer projelerle çiftçimizi yönlendiriyoruz. İyi tarım ve organik tarım bizim için son derece önemli. İyi tarım üretim alanlarını 42 kat artışla 2,6 milyon dekara çıkarttık. Özellikle gübre fiyatlarının yüksek olduğu bu günlerde orgamineral gübreye talep çok arttı. Bununla ilgili desteğimizi de artırdık. Kullanım miktarı 2019'da 233 bin tondan 2,7 kat artışla 626 bin tona çıktı. Destek de dekar başına 20 lira olarak arttı. Çevreyle, böcekle ve insanla daha uyumlu üretim yöntemine geçildi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.