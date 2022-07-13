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Çevre

Patriça Gümüşlük Koyu ve Maden Adası'nda temizlik çalışmaları başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Patriça Gümüşlük Koyu ve Maden Adası kıyılarında temizlik çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 13.07.2022
Patriça Gümüşlük Koyu ve Maden Adası'nda temizlik çalışmaları başladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kıyıların ve çevrenin temiz tutulması konusunda çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Patriça Gümüşlük Koyu ile yerleşim olmayan Maden Adası kıyılarında, Bakanlık koordinasyonunda ilgili belediyeler tarafından temizlik çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

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