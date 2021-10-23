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Gündem, Çevre

Marmara Denizi'nin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilecek olması balıkçıları sevindirdi

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nin, "özel çevre koruma bölgesi" ilan edilmesine yönelik çalışmaları memnuniyetle karşıladı.

Mesut Karaduman   | 23.10.2021
Marmara Denizi'nin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilecek olması balıkçıları sevindirdi

Tekirdağ

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Marmara Denizi'nin korunmasının, balıkçılığın ve denizin geleceği için önemli olduğunu söyledi.

Müsilaj sorunuyla birlikte denizlerin temiz tutulmasının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, şöyle devam etti:

"Müsilaj geçen yıl kasım ayından bu yılın mayıs ayına kadar Marmara'da balıkçıları olumsuz etkiledi. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nın devreye alınarak devletimiz gerekli çalışmaları başlattı. Bundan sonra herkesin doğaya ve denizlere daha çok sahip çıkması gerekiyor. Marmara Denizi'nin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilmesi çalışmaları bu anlamda faydalı olacaktır. Deniz kirletilmez, bilinçsiz avcılığın önüne geçilirse gelecek nesillere daha temiz deniz daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz."

Balıkçı İdris Şeremet de Marmara'nın korunmasının herkesi ilgilendiren bir durum olduğunu ifade etti.

Herkesin denizler konusunda daha hassas olması gerektiğine işaret eden Şeremet, "Müsilaj çıktıktan sonra denize açılamamıştık. Denizin kirlenmesi, bilinçsiz avcılık maalesef herkesi etkiliyor. Marmara Denizi'nin özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesiyle denetimler artar, herkes daha bilinçli olursa, temiz bir denize sahip oluruz." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz ise denizin kirletilmesinin canlıları ve insanları olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Müsilaj yoğunluğu tekrar artabilir. Bu Marmara için bir sorun. Denizin artık kirletilmemesi gerekiyor. Artık herkes gerekenden daha fazla denizlere ve doğaya saygılı olmalı." diye konuştu.

Marmara Denizi'nin özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi ile ilgili tamamlanan çalışmalar ile ilgili proje Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak ve kabul edilmesi durumunda Marmara Denizi özel koruma bölgesi olarak belirlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin "özel çevre koruma bölgesi" olarak ilan edilmesi için çalışmaları tamamladıklarını açıklamıştı.

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