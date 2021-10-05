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Gündem, Çevre

Madrid Protokolü, iklim değişikliklerine göre güncellendi

AK Parti Konya Milletvekilli Selman Özboyacı, Türkiye'nin gözlemci ülke olarak dahil olduğu, Antartika'nın korunmasını içi düzenlenen Madrid Protokolü'nün 30. yıl toplantısında, yeni düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Serhat Çetinkaya   | 05.10.2021
Madrid Protokolü, iklim değişikliklerine göre güncellendi

Konya

İspanya'da düzenlenen toplantıya, birçok ülke temsilcisiyle beraber Türkiye'den AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Selman Özboyacı katıldı.

Türkiye'ye dönüşünde toplantı hakkında gazetecilere açıklama yapan Özboyacı, değişen iklim şartları nedeniyle Madrid Protokolü'nün yeniden düzenlenerek güncellendiğini söyledi.

Madrid Protokolü'nde yapılan değişikliklerin Antarktika'yı daha özel kılacağını kaydeden Özboyacı, "Antarktika çevresini ve ekosistemlerini tüm insanlığın faydalanacağı şekilde korumayı öngören önemli bir toplantıya katıldık. Protokolün 30. yılında değişen dünya şartları bakımından yapılacak güncellemeler, insanlık için önemli olan kıtayı daha da özel kılacak." diye konuştu.

"Amacımız, kıta geleceğinde yer almak"

Özboyacı, Türkiye'nin geleceği için tüm çevreci hareketlerin içerisinde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Asıl amacımız Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde gözlemci ülke statüsünden çıkarak danışman ülke statüsüne geçmek ve kıta geleceğinde yer almaktır. Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin, Şili, İspanya ve ABD gibi birçok ülke gibi Türkiye olarak bu protokolü ve kıta geleceğini oldukça önemsiyoruz. Yeni yayınlanacak deklarasyon ile buranın bir parçası olmaya devam edeceğiz. Ülkemizden 14 bin kilometre uzaklıkta olan bir kıtada bulunmamız ve orada geleceğimize dair araştırmalar yapmamız sadece ülkemiz için değil tüm mazlum coğrafyalar açısından da oldukça önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her mecrada ifade ettiği, 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü oldukça önemli bir rol oynuyor. Bunun için her masada varız, var olmaya da devam edeceğiz."

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