Dolar
9.69
Euro
11.23
Altın
1,781.31
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,513.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde hayatını kaybedenler için düzenlenen gıyabi cenaze namazına katılıyor
logo
Gündem, Çevre

Kuraklık Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden oldu

Son yıllarda dönemde yaşanan kuraklığın etkisiyle Almus Baraj Gölü'nde su seviyesi, önemli ölçüde düştü.

Ekber Türkoğlu   | 03.11.2021
Kuraklık Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden oldu Fotoğraf: Ekber Türkoğlu - Anadolu Ajansı

Tokat

Kuraklık nedeniyle tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde su seviyesi, önceki yıllara göre önemli oranda geriledi.

Suyun yüksek olduğu dönemlere göre derinliği 50 metre azalan Almus Baraj Gölü'nde daha önce sular altında olan ve üzerinde Türk bayrağı bulunan adacık da gün yüzüne çıktı.

Su seviyesinin gerilemesi, Almus Baraj Gölü'nde alabalık üretimi yapan 39 üreticiyi de olumsuz etkiledi.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, AA muhabirine, ilçelerinde baraj inşaatına 1961 yılında başlandığını söyledi.

İnşaatın 1966 yılında tamamlanarak barajın hizmet vermeye başladığını belirten Özer, 1967 yılında barajda su seviyesinin en üst seviyeye çıktığını dile getirdi.

Özer, 1993 yılında barajın aşırı doluluk nedeniyle taştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Şu anda kuraklıktan olayı baraj gölümüz çok kötü durumda. En büyük etken, yağışların az olması, kışın biraz daha kurak gitmesi. Bundan dolayı muzdaribiz. Bu baraj olduğu için turizm yapıyoruz ama baraj elimizden giderse turizmle alakamız kalmaz. Barajımızın korunmasını istiyoruz."

Barajda önceki yıllarda bir kez kuraklık nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandığını bildiklerini anlatan Özer, "1977 yılında böyle bir kuraklık yaşanıp barajın su seviyesinin Tufantepe dediğimiz yerde boğaza kadar indiğini büyüklerimiz anlatır ama biz bunu görmedik. Ben 46 yaşındayım, ilk defa baraj seviyesinin bu kadar düştüğünü görüyorum." ifadesini kullandı.

Balık üreticilerinin de su seviyesinin düşmesi nedeniyle sıkıntı yaşayabileceklerini vurgulayan Özer, "Balıklar da oksijen istiyor. DSİ raporlarına göre, su maksimum seviyeye ulaştığında göl yüzeyinin yüzde 5'ini kullanıyoruz. Şu anda ise bu rakam yüzde 3'ler seviyesinde. Göl havzası daralıyor." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un işeme güçlüğü ve idrar kaçırmaya yol açtığına ilişkin bulgular araştırılıyor
Aşı karşıtı olarak girdiği Kovid-19 servisinden aşı gönüllüsü olarak çıktı
Gönüllüler yerli aşı TURKOVAC'ı güvenilir buluyor
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı
Günlük aşılama sayısının düşmesi toplumsal bağışıklık hedefinden uzaklaştırıyor

Benzer haberler

Kuraklık Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden oldu

Kuraklık Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden oldu

Kuraklığa karşı 'daha az su tüketen bitkiler ekilmesi' önerisi

Bakan Soylu: Bu milletin korkaklara verecek bir emaneti hiçbir zaman olmamıştır

Kuraklık Gülbahar Barajı'nı besleyen su kaynağını kuruttu

Kuraklık Gülbahar Barajı'nı besleyen su kaynağını kuruttu

İran'da kuraklık nedeniyle 'kızıl altın' safranın çiçekleri açmadı

İran'da kuraklık nedeniyle 'kızıl altın' safranın çiçekleri açmadı
Madagaskar'daki kıtlık yüzünden 1 milyon kişi açlıktan ölebilir

Madagaskar'daki kıtlık yüzünden 1 milyon kişi açlıktan ölebilir