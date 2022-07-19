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Çevre

Kenya'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan zürafa ikiz doğurdu

Kenya'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan Maasai zürafalarından biri, "eşine az rastlanacak şekilde" ikiz dünyaya getirdi.

Tufan Aktaş   | 19.07.2022
Kenya'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan zürafa ikiz doğurdu

İstanbul

Kenya Turizm Bakanı Najib Balala yaptığı açıklamada, başkent Nairobi'deki Ulusal Park'ta Maasai zürafalarından birinin ikiz doğurduğunu ve bunun eşine oldukça az rastlanan bir durum olduğunu belirtti

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan Maasai zürafaları, yaklaşık 5 metre boylarıyla "dünyanın en uzun kara hayvanı" olarak kabul ediliyor.

Zürafaların ikiz dünyaya getirmesi, şimdiye kadar birkaç kez kayıtlara geçti.

Zürafa Koruma Vakfının verilerine göre, doğal hayatta yaklaşık 117 bin zürafa kaldı.

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Kenya'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan zürafa ikiz doğurdu